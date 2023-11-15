ESPN: Кросби и Овечкин — наиболее важные игроки в развитии НХЛ со времён Гретцки

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN заявил, что нападающие Сидни Кросби и Александр Овечкин должны быть включены в Зал хоккейной славы сразу после окончания карьеры.

«Сид привёл «Питтсбург Пингвинз» к трём победам в Кубке Стэнли и забил второй по значимости гол в истории канадского международного хоккея (в овертайме финала Олимпийских игр 2010 года с США), выиграв за эти годы несколько золотых медалей. На его счету 1517 очков за карьеру. Он, скорее всего, попадёт в десятку лучших за всё время.

Можно утверждать, что Овечкин должен быть в Зале славы независимо от того, побьёт ли рекорд Гретцки по голам или нет. Он — второй за всю историю по количеству голов в эпоху, когда забивать голы было значительно сложнее, чем когда Гретцки установил свой рекорд, начиная от вратарей и заканчивая уровнем защиты. Сказать, что он лучший снайпер в истории НХЛ, — это не просто снобизм поколений.

Зал хоккейной славы — это место, где прославляется история игры и людей, которые её создали. С этой точки зрения Кросби и Овечкин были двумя наиболее важными игроками для развития НХЛ со времён Гретцки. Их соперничество как диаметрально противоположных сил подогрело интерес к лиге после того, как отменённый сезон резко его снизил. Они вдохновляли хоккеистов, развлекали болельщиков и определяли спорт на протяжении более 15 лет. Любителям хоккея посчастливилось испытать всё это», — сказано в статье.