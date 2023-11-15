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Подозреваемый в непреднамеренном убийстве Джонсона отпущен под залог

Подозреваемый в непреднамеренном убийстве Джонсона отпущен под залог
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Полиция Южного Йоркшира сообщила, что подозреваемый в непреднамеренном убийстве хоккеиста «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона был отпущен под залог.

«Мужчина, арестованный вчера по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью игрока Адама Джонсона, был освобождён полицией под залог. Наше расследование продолжается, и мы будем предоставлять дальнейшую информацию по мере возможности», — сказано в сообщении на сайте полиции Южного Йоркшира.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер», 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

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