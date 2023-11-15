Экс-игрок СКА: стоит армейцам проиграть, на команду сразу накидываются и рвут её на части

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев прокомментировал победу СКА в матче с «Ак Барсом» (4:2).

«Ак Барс» выглядел неважно, а СКА играл, как обычно. Просто реализовали свои моменты, играли строго, не было индивидуальных ошибок, не «хватали» удалений. То, о чём всё время говорит тренерский штаб армейцев.

Рисунок игры у СКА не поменялся: как играли, так и играют. Снова перебросали соперника. Вспомните, СКА почти во всех дуэлях перебрасывает противника. Не было игр, в которых бы СКА, даже если проигрывал, уступал в создании моментов и бросках. Вчера эти действия воплотились в голы. Никто не тратил сил на посторонние вещи, не махал руками, не спорил с судьями. Убрали все эти негативные моменты.

Если «Ак Барс» наберёт форму, СКА ему проиграет? У всех команд КХЛ случаются кризисы в сезоне. «Ак Барс» сейчас проиграл три матча подряд. Но никто не раздувает из этого скандалов. А стоит проиграть СКА, на команду сразу накидываются и рвут её на части, образно говоря. У армейцев всё в порядке, идёт притирка игроков, создаётся команда, готовится к плей-офф. Сейчас задача – формировать игру и набирать очки. В Казани встречались две сильные команды, и СКА победил. Не надо принижать достоинства «Ак Барса», просто СКА хорошо сыграл», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

После победы над казанским клубом команда с берегов Невы набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.