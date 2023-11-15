Финский клуб получил техническое поражение в Лиге чемпионов из-за плохого качества льда

Финский клуб «Лахти Пеликанс» получил техническое поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с чешским «Витковице», сообщает Sport.cz.

Встреча была отменена из-за неудовлетворительного состояния ледового покрытия арены в Лахти. Матч был прерван в первом периоде на отметке 11 минут 2 секунды. Почти два часа хозяева поля пытались хоть как-то навести порядок на льду, но это им не удалось даже во время длительного незапланированного перерыва. «Пеликанс» получили техническое поражение со счётом 0:3. Ответный матч пройдёт 21 ноября в чешской Остраве.

«Я никогда в жизни не видел такого льда. Большие неровности, откалывание кусков льда. Это был большой риск для здоровья игроков и судей. За несколько минут игры мы увидели несколько падений как игроков, так и судей. Речь шла о здоровье», — заявил спортивный директор «Витковице» Роман Шимичек.

Сообщается, что причину такого качества льда установить не удалось. Предполагается, что виной всему стала реклама подо льдом.

«Мы очень подробно обсудили ситуацию со всеми, кто работает на стадионе и участвовал в процессе заливки льда, но не смогли найти ни одного объяснения. Клуб продолжит расследование, чтобы нечто подобное не повторилось в будущем», — сказано в заявлении «Лахти Пеликанс».