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Павел Буре ответил на критику российских спортсменов от Доминика Гашека

Павел Буре ответил на критику российских спортсменов от Доминика Гашека
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Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре рассказал, как относится к критике российских спортсменов от чешского экс-голкипера Доминика Гашека.

«Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно. А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал. Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться. А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?

Намёк на то, что Гашек слишком часто ловил «кирпичи» головой? Я о том, что просто не всегда понимаю вратарей. Они — отважные ребята. Но психология у них чуть другая», — сказал Буре в интервью «Известиям».

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