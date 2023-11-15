Щитов: «Ак Барс» нормально движется по сезону. Пройдёт время — начнёт побеждать

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал неудачную серию казанского «Ак Барса» в последних матчах.

«Это совершенно обычное явление в КХЛ. У всех команд подъёмы чередуются со спадами. Каждый коллектив выигрывает и проигрывает по нескольку матчей подряд. Ничего страшного в этом нет. Просто, видимо, накопилась усталость. Пройдёт время – и команда начнёт побеждать.

Она нормально движется по сезону, вполне себе уверенно играет. Может быть, «Ак Барс» в последнее время показывает не такой яркий хоккей. Но я думаю, что он появится в нужный момент. Я считаю, что у команды всё нормально», – сказал Щитов в интервью Allhockey.

«Ак Барс» проиграл три последних матча и находится на пятой позиции в таблице Востока.