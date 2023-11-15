Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов: «Ак Барс» нормально движется по сезону. Пройдёт время — начнёт побеждать

Щитов: «Ак Барс» нормально движется по сезону. Пройдёт время — начнёт побеждать
Комментарии

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал неудачную серию казанского «Ак Барса» в последних матчах.

«Это совершенно обычное явление в КХЛ. У всех команд подъёмы чередуются со спадами. Каждый коллектив выигрывает и проигрывает по нескольку матчей подряд. Ничего страшного в этом нет. Просто, видимо, накопилась усталость. Пройдёт время – и команда начнёт побеждать.

Она нормально движется по сезону, вполне себе уверенно играет. Может быть, «Ак Барс» в последнее время показывает не такой яркий хоккей. Но я думаю, что он появится в нужный момент. Я считаю, что у команды всё нормально», – сказал Щитов в интервью Allhockey.

«Ак Барс» проиграл три последних матча и находится на пятой позиции в таблице Востока.

Материалы по теме
Нападающий «Ак Барса»: у СКА не просматривается никакой системы, они просто бегут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android