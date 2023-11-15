Филатов назвал команды, которые могут обыграть ЦСКА и СКА в плей-офф

Известный хоккеист Никита Филатов рассказал об игре «Спартака» в текущем сезоне и заявил, что красно-белые и московское «Динамо» могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф.

«Можно ли считать «Спартак» теперь одним из фаворитов сезона? Я бы сказал, что да. «Спартак» играет очень целостно, и его нельзя относить к выскочкам. У команды хороший вратарь, одна из лучших троек в лиге, есть глубина состава и группа молодых ребят. «Спартак» и «Динамо» – это две команды, которые могут пройти ЦСКА и СКА в плей-офф. В прошлом сезоне это было бы очень непопулярное мнение, но сейчас время этих клубов пришло.

Такая игра – заслуга Алексея Жамнова и его тренерского штаба? Однозначно, хотя нельзя умалять заслуг ребят, ведь играют прежде всего хоккеисты. В клубе провели хорошую селекцию, подобрали правильные сочетания. Когда «Спартак» обменял своего многолетнего лидера Сашу Хохлачёва, то многие посчитали, что это скажется на результативности, но не тут-то было. Роль тренерского штаба огромна в том, какой хоккей мы видим. Это не менее значимый фактор, чем результаты. Команда, которая играет зрелищно, в красивый хоккей, и ещё побеждает, радует глаз. Так и должно быть», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» и «Динамо» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.