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Ротенберг: в Питере со сборной «Россия 25» надо выигрывать каждую игру, это очень важно

Ротенберг: в Питере со сборной «Россия 25» надо выигрывать каждую игру, это очень важно
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал включение в расширенный список защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева и заявил о целях на Кубок Первого канала.

«Мы видим, как он играет, всех смотрим. Это расширенный список. Мы видим, что он очень перспективный защитник, который как раз таки подходит под нашу систему игры. Конкуренция в Казани? Да, наверное, здесь непросто пробиться, но с точки зрения его потенциала это сумасшедший потенциал игрока. Конечно, мы это видим, а дальше посмотрим.

Времени ещё достаточно чтобы выбрать финальный состав. Будем мониторить, мы за всеми смотрим. Следим даже за теми, кто за пределами расширенного списка, изучаем и другие возможные варианты. Потому что, конечно, нам нужно в Питере со сборной выигрывать каждую игру. Это очень важно. И брать реванш с прошлого года», — сказал Ротенберг в интервью Metaratings.ru.

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