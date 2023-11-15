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ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
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Дубль Нестерова принёс ЦСКА победу в домашнем матче с «Амуром»

Дубль Нестерова принёс ЦСКА победу в домашнем матче с «Амуром»
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода Никита Нестеров с передачи Михаила Григоренко забросил первую шайбу в игре.

На 13-й минуте третьего периода Александр Щемеров с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Никита Нестеров с передач Максима Соркина и Михаила Григоренко принёс армейскому клубу победу в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Нестеров (Григоренко) – 25:03 (5x5)     1:1 Щемеров (Хохлачёв) – 52:31 (5x4)     2:1 Нестеров (Соркин, Григоренко) – 55:55 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи» 18 ноября. «Амур» 17 ноября сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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