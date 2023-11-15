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Дубль Нестерова принёс ЦСКА победу в домашнем матче с «Амуром»

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода Никита Нестеров с передачи Михаила Григоренко забросил первую шайбу в игре.

На 13-й минуте третьего периода Александр Щемеров с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Никита Нестеров с передач Максима Соркина и Михаила Григоренко принёс армейскому клубу победу в матче.

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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи» 18 ноября. «Амур» 17 ноября сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».