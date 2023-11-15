«Не сказал бы, что матч был тяжёлым». Нападающий «Амура» — о поражении от ЦСКА

Нападающий «Амура» Владислав Барулин прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (1:2) в Москве.

«Не сказал бы, что матч был тяжёлым, сыграли на равных в целом, где-то нам не повезло и шайба не зашла. Конечно, шайба в меньшинстве обидная вышла, должны были цепляться за результат. В третьем периоде игра была равная, до забитого гола.

Игорь Бобков подтащил сегодня команду? Боб молодчик сегодня, держал нас в игре, пару важных спасений сделал, благодаря ему сегодня такой счёт.

Из позитивного, можно ли отметить реализованное большинство? Щема [Александр Щемеров] хорошо бросил в касание, попал в девятку, что от нас и требуется, бросать и грузить вратаря. Ругаются на нас, когда мы не бросаем и тратим впустую большинство, сегодня старались больше угрожать воротам при игре «пять на четыре». Когда есть бросок, всегда есть шанс забить гол, сегодня получилось.

Было ли ощущение, что играли как будто бы дома? Нашим болельщикам спасибо за поддержку, порой «Амур», «Амур» скандировали громче местных. Поддержка в другом уровне была мощной, и это очень приятно», — приводит слова Барулина сайт «Амура».