Защитник «Ванкувера» Суси выбыл на срок от шести до восьми недель

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Карсон Суси получил травму нижней части тела и выбыл на срок от шести до восьми недель, сообщает ESPN.

Он получил повреждение во втором периоде победного гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2), когда заблокировал бросок. До травмы канадец провёл на льду суммарно более восьми минут.

На счету Суси, который уже пропустил две игры «Кэнакс» в этом сезоне, 5 (2+3) очков в 13 проведённых матчах. В среднем он проводил на льду чуть меньше 17 минут.

У 29-летнего Суси действует первый год трёхлетнего соглашения с «Ванкувером», куда он перешёл на правах свободного агента из «Сиэтла».

«Кэнакс» сейчас занимают второе место в Западной конференции с 23 очками после 15 матчей.