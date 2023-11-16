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Свечником провёл эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии»

Свечником провёл эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии»
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Сегодня, 16 ноября, между собой играют «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После двух периодов счёт 1:3.

По ходу матча нападающий «Каролины» Андрей Свечников совершил эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии» Лиу Бельпедио. Игроки команды хозяев вошли в зону соперника, но после неудачной передачи шайба отскочила к Бельпедио. Американец хотел поставить корпус, но Свечников с размаху оправил его в борт.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Свечников сыграл семь матчей и отдал четыре голевых передачи.

После 15 игр «Каролина» занимает шестое место в Восточной конференции с 18 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 26 очков в 15 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Фрост, Бельпедио) – 01:50     0:2 Конечны (Силер, Кутюрье) – 19:02     0:3 Пилинг (Уокер, Лотон) – 20:29     1:3 Ноэсен (Деанджело, Друри) – 31:00    
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