Свечником провёл эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии»

Сегодня, 16 ноября, между собой играют «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После двух периодов счёт 1:3.

По ходу матча нападающий «Каролины» Андрей Свечников совершил эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии» Лиу Бельпедио. Игроки команды хозяев вошли в зону соперника, но после неудачной передачи шайба отскочила к Бельпедио. Американец хотел поставить корпус, но Свечников с размаху оправил его в борт.

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В нынешнем сезоне Свечников сыграл семь матчей и отдал четыре голевых передачи.

После 15 игр «Каролина» занимает шестое место в Восточной конференции с 18 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 26 очков в 15 матчах.