Свечником провёл эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии»
Поделиться
Сегодня, 16 ноября, между собой играют «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После двух периодов счёт 1:3.
По ходу матча нападающий «Каролины» Андрей Свечников совершил эффектный силовой приём против защитника «Филадельфии» Лиу Бельпедио. Игроки команды хозяев вошли в зону соперника, но после неудачной передачи шайба отскочила к Бельпедио. Американец хотел поставить корпус, но Свечников с размаху оправил его в борт.
В нынешнем сезоне Свечников сыграл семь матчей и отдал четыре голевых передачи.
После 15 игр «Каролина» занимает шестое место в Восточной конференции с 18 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набравший 26 очков в 15 матчах.
Комментарии
- 16 ноября 2023
-
06:17
-
05:40
-
04:12
-
03:52
-
02:18
-
01:00
- 15 ноября 2023
-
23:30
-
23:14
-
22:50
-
22:38
-
22:17
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:15
-
20:50
-
20:28
-
20:11
-
19:46
-
19:37
-
19:20
-
19:09
-
18:46
-
18:31
-
18:19
-
18:11
-
18:00
-
17:44
-
17:30
-
17:18
-
17:13
-
17:04
-
16:48
-
16:36
-
16:17
Партнерский контент