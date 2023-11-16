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20 сейвов Петра Кочеткова не помогли «Каролине» одержать победу над «Филадельфией»

Сегодня, 16 ноября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке проиграла «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт, Трэвис Конечны и Райан Пилинг.

За «Каролину» единственным голом отличился Стефан Ноэсен. Ворота команды защищал российский голкипер Пётр Кочетков. На его счету 20 сейвов после 23 бросков (96,88%).

После 16 матчей «Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 17 очками. «Каролина» расположилась на седьмой строчке, набрав 18 очков в 16 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Каролина» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».