Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20 сейвов Петра Кочеткова не помогли «Каролине» одержать победу над «Филадельфией»

20 сейвов Петра Кочеткова не помогли «Каролине» одержать победу над «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке проиграла «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт, Трэвис Конечны и Райан Пилинг.

За «Каролину» единственным голом отличился Стефан Ноэсен. Ворота команды защищал российский голкипер Пётр Кочетков. На его счету 20 сейвов после 23 бросков (96,88%).

После 16 матчей «Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 17 очками. «Каролина» расположилась на седьмой строчке, набрав 18 очков в 16 играх.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Каролина» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Фрост, Бельпедио) – 01:50     0:2 Конечны (Силер, Кутюрье) – 19:02     0:3 Пилинг (Уокер, Лотон) – 20:29     1:3 Ноэсен (Деанджело, Друри) – 31:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android