«Колорадо» разгромил «Анахайм» со счётом 8:2, у Валерия Ничушкина дубль
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Сегодня, 16 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 8:2 (2:1, 1:0, 5:1).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Фредрик Олофссон, Росс Колтон, Йоэль Кивиранта, Эндрю Кольяно и Девон Тэйвз, а также дубль на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.
За «Анахайм» отличились Сэм Кэррик и Макс Джонс.
После 15 матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 20 очками. «Анахайм» расположился на седьмой строчке, набрав 18 очков в 16 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Жирар (Джонсон, Татар) – 06:40 2:0 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 12:40 2:1 Кэррик (Гудас, Макгинн) – 19:27 3:1 Олофссон (О'Коннор, Кивиранта) – 34:33 4:1 Колтон (О'Коннор, Вуд) – 43:53 5:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 45:51 (pp) 5:2 Джонс (Хенрик, Сильверберг) – 49:41 6:2 Кивиранта (Жирар, Георгиев) – 53:13 7:2 Кольяно (Кивиранта, Джонсон) – 53:54 8:2 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 55:18
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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