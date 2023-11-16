Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Колорадо» разгромил «Анахайм» со счётом 8:2, у Валерия Ничушкина дубль

Сегодня, 16 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 8:2 (2:1, 1:0, 5:1).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Фредрик Олофссон, Росс Колтон, Йоэль Кивиранта, Эндрю Кольяно и Девон Тэйвз, а также дубль на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.

За «Анахайм» отличились Сэм Кэррик и Макс Джонс.

После 15 матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 20 очками. «Анахайм» расположился на седьмой строчке, набрав 18 очков в 16 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь