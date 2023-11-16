Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» разгромил «Анахайм» со счётом 8:2, у Валерия Ничушкина дубль

«Колорадо» разгромил «Анахайм» со счётом 8:2, у Валерия Ничушкина дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 8:2 (2:1, 1:0, 5:1).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Фредрик Олофссон, Росс Колтон, Йоэль Кивиранта, Эндрю Кольяно и Девон Тэйвз, а также дубль на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.

За «Анахайм» отличились Сэм Кэррик и Макс Джонс.

После 15 матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 20 очками. «Анахайм» расположился на седьмой строчке, набрав 18 очков в 16 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Жирар (Джонсон, Татар) – 06:40     2:0 Ничушкин (Тэйвз, Макар) – 12:40     2:1 Кэррик (Гудас, Макгинн) – 19:27     3:1 Олофссон (О'Коннор, Кивиранта) – 34:33     4:1 Колтон (О'Коннор, Вуд) – 43:53     5:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 45:51 (pp)     5:2 Джонс (Хенрик, Сильверберг) – 49:41     6:2 Кивиранта (Жирар, Георгиев) – 53:13     7:2 Кольяно (Кивиранта, Джонсон) – 53:54     8:2 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 55:18    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android