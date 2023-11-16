Макар стал лидером по результативным передачам среди защитников в истории «Колорадо»

Сегодня, 16 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 8:2 (2:1, 1:0, 5:1).

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Этот результат помог 25-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Эвеланш» по количеству ассистентских баллов среди защитников в регулярных чемпионатах и плей-офф (247), обойдя предыдущего лидера — Тайсона Бэрри (245).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Макара 18 (4+14) очков в 14 матчах за команду из Денвера.

После 15 матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 20 очками.