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Дубль Ничушкина в матче с «Анахаймом» стал первым для форварда за 400 дней

Дубль Ничушкина в матче с «Анахаймом» стал первым для форварда за 400 дней
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Сегодня, 16 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 8:2 (2:1, 1:0, 5:1).

Российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече двумя заброшенными шайбами. Этот дубль стал первым для 28-летнего нападающего за 400 последних дней в НХЛ. В последний раз форвард «Эвеланш» забрасывал две шайбы за игру 13 октября 2022 года в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Ничушкина 16 (5+11) очков в 15 матчах.

После 15 сыгранных матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции с 20 очками.

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