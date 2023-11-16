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Шайба попала в лицо Кузьменко после броска одноклубника в матче с «Айлендерс»

Шайба попала в лицо Кузьменко после броска одноклубника в матче с «Айлендерс»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

В середине третьего периода после броска защитника хозяев Джей Ти Миллера шайба попала в лицо его одноклубнику Андрею Кузьменко, находившемуся в этот момент на пятачке ворот «Айлендерс». Россиянин схватился за лицо и рухнул на лёд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода.

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.

«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в таблице Западной конференции.

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