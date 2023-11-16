«С ним всё в порядке». Джей Ти Миллер — о Кузьменко, которому угодил шайбой в лицо

Центральный нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер рассказал о самочувствии своего товарища по команде Андрея Кузьменко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Напомним, в середине третьего периода после броска Миллера по воротам соперника шайба угодила россиянину в лицо.

«С ним всё в порядке, после игры он улыбался. Всё нормально», — сказал Миллер в интервью в микст-зоне после игры.

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.

«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в таблице Западной конференции.