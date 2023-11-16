Э. Кейн — 2-й игрок в истории «Ойлерз», сделавший натуральный хет-трик с голом в овертайме

Сегодня, 16 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Нападающий «нефтяников» Эвандер Кейн оформил в этой встрече натуральный хет-трик (три его шайбы были заброшены в матче одна за другой). Третий гол Кейна был забит в овертайме и принёс его команде победу.

Таким образом, Кейн стал вторым игроком в истории «Ойлерз», который сделал натуральный хет-трик с голом в овертайме. Он присоединился к Келли Бухбергеру, сделавшему то же самое 31 января 1993 года в матче с «Баффало Сэйбрз».

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кейна 14 (7+7) очков в 15 матчах.

После 15 матчей «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции с 11 очками.