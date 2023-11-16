«Он всегда был крутой». Коростелёв — о том, почему Голдобин настолько хорош в этом сезоне

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв ответил на вопрос о причинах высокой результативности своего бывшего партнёра по магнитогорскому «Металлургу» и другим клубам Николая Голдобина в текущем сезоне.

Напомним, на данный момент Голдобин, выступающий за «Спартак», является лидером текущего регулярного чемпионата КХЛ по количеству набранных очков (45).

«Он всегда крутой был. Тут (в «Спартаке. — Прим. «Чемпионата») он и своих партнёров нашёл, которые друг друга взаимозаменяют, очень хорошо помогают, мы все это видим. Он был крут всегда, просто по большей части это было отрезками, а сейчас отрезок затягивается (улыбается), так что я очень за Колю рад, и дай бог, чтобы так всё и продолжалось», — сказал Коростелёв в подкасте «Лёдкаст».