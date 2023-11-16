Бывший игрок СКА: система армейцев начинает работать. Зрелищный хоккей — направление клуба

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев рассказал, что включает в себя понятие «система» в игре армейского клуба.

«Система СКА — это философия команды. Как я понимаю, она подразумевает агрессивный, атакующий хоккей. В этом заключается система Романа Ротенберга. Были проблемы в обороне, индивидуальные ошибки, удаления. Сейчас всё это убирается, и система начинает работать. Зрелищный хоккей — вот направление СКА. Допустим, система «Локомотива» подразумевает другую игру: строго в обороне, ловить соперника на ошибках.

Так же зрелищно старается играть «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. У них тоже без срывов не обходится. Где-то не реализовали большинство, сами не устояли в защите — потеряли очки. Сейчас идёт «оттачивание» игры, все готовятся к плей-офф. Мы любим СКА за красивый, комбинационный хоккей, при котором игроки могут блеснуть индивидуальным мастерством, как делали Толчинский, Глотов. Команда всё это показывает, привлекает зрителей на трибуны.

Зрелищный хоккей сложнее «ставить», чем оборонительный. Получается, команда больше времени проводит в атаке, все нацелены на взятие чужих ворот. Любая ошибка — потеря шайбы, неточный пас, помеха льда — чревата контратакой. Никто от этого не застрахован. Поэтому должно быть полное взаимопонимание между игроками. Защитник подключается — кто-то должен занять его место. Мы видим, что у СКА вся пятёрка перемещается по зоне атаки, защитники не стоят на синей линии, все друг друга готовы заменить. Когда выработаются взаимопонимание, синхронность, соперникам придётся очень тяжело. Конечно, без ошибок не обходится, но это всё надо исключать.

По эмоциям игроков СКА не скажешь, что они не хотят играть по системе Ротенберга? Про это вообще говорить не надо, «раздувать». Тогда СКА в каждой игре не перебрасывал бы соперника в каждой игре. Просто были неудачные матчи, когда шайба не шла в ворота, не везло. Через это надо пройти», — цитирует Каменева «РБ Спорт».