Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не уверен, стоит ли обязывать играть в защите шеи». Ковальчук — о трагедии с Джонсоном

«Не уверен, стоит ли обязывать играть в защите шеи». Ковальчук — о трагедии с Джонсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук прокомментировал трагедию с игроком «Ноттингем Пантерз» Адамом Джонсоном, который умер после случайного пореза горла коньком, и оценил, насколько вероятно обязать хоккеистов использовать защиту шеи.

«Это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай. Я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите [шеи]. Насколько я знаю, в юниорских лигах обязывают играть в защите, а на профессиональном уровне это непросто будет сделать.

Думаю, что те ребята, которые хотят это сделать, сделают, это выбор каждого. Но чтобы обязывать всех — это не совсем правильно. На хоккейной площадке может произойти всё что угодно. Это очень опасный вид спорта», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Материалы по теме
Подозреваемый в непреднамеренном убийстве Джонсона отпущен под залог
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android