Рыбин о критике Овечкина: у него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне и предположил, как форвард реагирует на критику.

«В сторону Овечкина идёт много негатива, но своей игрой Александр разобьёт все эти плохие комментарии. Начинать надо с того, что то общее количество шайб, которое он имеет, — феноменальные цифры. Диванные эксперты могут начинать с них.

Я не понимаю, почему столько желчи и негатива в сторону Овечкина. Никто в спорте не молодеет. Если были какие-то просчёты в предсезонной подготовке, то форму доберёт в оставшихся играх. Ещё играть почти 70 матчей. У меня вызывает удивление, как люди реагируют на неудачи нашего легендарного хоккеиста. Неважно, откуда он забивает свои голы, главное — есть результат и рекорд будет!

Не бывает такого, что в прошлом сезоне он умел забивать, а сейчас разучился. Надо подождать и поддержать его. Думаю, Саша не реагирует на злые комментарии. У него хватает профессионализма не рефлексировать на всякую чушь. Если читать диванных критиков, можно с ума сойти», — сказал Рыбин в интервью Legalbet.

В текущем сезоне на счету Овечкина 14 матчей, в которых форвард набрал 11 (4+7) очков.