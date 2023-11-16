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Кожевников: включил бы Овечкина в Зал хоккейной славы уже сейчас

Кожевников: включил бы Овечкина в Зал хоккейной славы уже сейчас
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможное включение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы.

«Он заслужил это, сто процентов, даже разговаривать на эту тему не надо. Пускай он закончит, и его сразу туда включают. Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Он правда величайший игрок. Конечно, правила меняются, но они всё-таки ценят свои традиции. Он, несомненно, это заслужил», — сказал Кожевников в интервью «Газете.Ru».

Напомним, накануне журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN заявил, что нападающие Сидни Кросби и Александр Овечкин должны быть включены в Зал хоккейной славы сразу после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге.

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