«Металлург» одержал шестую победу подряд, одолев в овертайме «Сибирь»

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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Егор Аланов с передач Владимира Бутузова и Николая Прохоркина открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Максим Карпов восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса вывел магнитогорский клуб вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Илья Морозов сделал счёт 2:2.

В овертайме Денис Зернов принёс победу гостям.

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В следующем матче новосибирская «Сибирь» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Металлург» в Магнитогорске примет астанинский «Барыс». Обе встречи состоятся 18 ноября.