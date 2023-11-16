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«Металлург» одержал шестую победу подряд, одолев в овертайме «Сибирь»

«Металлург» одержал шестую победу подряд, одолев в овертайме «Сибирь»
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Егор Аланов с передач Владимира Бутузова и Николая Прохоркина открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Максим Карпов восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса вывел магнитогорский клуб вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Илья Морозов сделал счёт 2:2.

В овертайме Денис Зернов принёс победу гостям.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Аланов (Бутузов, Прохоркин) – 11:08 (5x4)     1:1 Карпов – 24:00 (5x5)     1:2 Джонсон (Пресс) – 28:56 (5x4)     2:2 Морозов – 58:00 (6x5)     2:3 Зернов – 61:34 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче новосибирская «Сибирь» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Металлург» в Магнитогорске примет астанинский «Барыс». Обе встречи состоятся 18 ноября.

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