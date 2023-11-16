Майоров: не очень волнует эта НХЛ! Пишут, Овечкин опять одержал победу. Ну, что это такое?

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров рассказал, как относится к возможному включению форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы, и раскритиковал СМИ за обширное освещение НХЛ.

«Как я смотрю на это? Я смотрю на это, достоин человек, безусловно, достоин, с учётом тех достижений, которые у него есть. Никаких вопросов нет абсолютно.

Я говорю, меня не очень волнует эта НХЛ! Вчера заголовок на всю страницу «Макдэвид разразился наконец-то заброшенной шайбой». Сегодня открываю газету, и опять заголовок на полстраницы о том, что Овечкин опять одержал победу. Ну, что это такое? И ни одного отчёта об играх российского чемпионата, ни одного. Позавчера такой хороший матч был «Спартак» — «Динамо», почему не рассказать? Я не понимаю, почему такой перекос», — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».