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«Трактор» всухую дома обыграл «Барыс», Ткачёв набрал два очка

«Трактор» всухую дома обыграл «Барыс», Ткачёв набрал два очка
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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой челябинского клуба всухую со счётом 2:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 18-й минуте второго периода Владимир Ткачёв с передач Сергея Телегина и Максима Шабанова открыл счёт в матче.

На 19-й секунде третьей двадцатиминутки Сергей Телегин с передачи Владимира Ткачёва удвоил преимущество челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ткачёв (Телегин, Шабанов) – 37:02 (5x4)     2:0 Телегин (Ткачёв) – 40:19 (5x4)    

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». «Барыс» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 ноября.

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