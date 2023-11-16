«Трактор» всухую дома обыграл «Барыс», Ткачёв набрал два очка

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой челябинского клуба всухую со счётом 2:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 18-й минуте второго периода Владимир Ткачёв с передач Сергея Телегина и Максима Шабанова открыл счёт в матче.

На 19-й секунде третьей двадцатиминутки Сергей Телегин с передачи Владимира Ткачёва удвоил преимущество челябинского клуба.

В следующем матче «Трактор» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». «Барыс» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 ноября.