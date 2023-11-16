Форвад «Сибири» Яковлев: не хочу переходить на третьи стороны, которые вмешиваются в игры

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ).

«Победа «Металлурга» по делу? Я не сказал бы, игра ровная была. Не хочу переходить на третьи стороны, которые вмешиваются в игры. Но раз они выиграли, значит, выиграли.

Лучший матч с «Металлургом» в сезоне? Да, согласен. Сегодня мы сыграли более увереннее с ними, чем в прошлые матчи. Отсюда результат. Проявили характер, хорошо играли в целом. И целостно игра смотрелась.

Очень хорошо команда играет на контратаках, уделяли этому внимание, говорили с ребятами. Всё равно у них проходили моменты, но их было намного меньше, чем в прошлых матчах. И они меньше забили из-за этого.

Лучше контроль в последних играх? Мы на тренировках пытаемся больше, увереннее играть с шайбой, пытаемся не отбрасываться. Больше её контролировать. Отсюда мы прогрессируем, наверное, с каждым матчем. Посмотрим, время покажет.

В чём «Металлург» был лучше сегодня? Наверное, в реализации моментов своих, которые они создали. Не даром они на первом месте идут. Хорошая команда, одним словом.

Где-то стоило больше на ворота. Хотя мы их перебросали. До овертайма было на шесть больше у нас, удаления, может, повлияли на это. А так: любая атака должна заканчиваться броском», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.