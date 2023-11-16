Экс-игрок СКА: Ротенберг и хоккеисты достойно справляются со свалившимся на них давлением

Двукратный бронзовый призёр чемпионата СССР в составе «Спартака» и СКА Василий Каменев оценил работу тренерского штаба армейского клуба и заявил о кризисе в ЦСКА.

«Ротенберг, его штаб и хоккеисты достойно справляются со свалившимся на них давлением, народ заполняет трибуны «Ледового дворца». Осталось только убрать индивидуальные ошибки, тогда придёт результат и всё у СКА будет нормально. Кроме того, я считаю, что мы – петербуржцы — должны реально поддерживать единственную команду в КХЛ, играющую в очень интересной и зрелищной манере, а не поливать её грязью при каждом удобном случае. Посмотрите, как ужасно играет нынче ЦСКА, но ничего подобного мощнейшим волнам критики СКА в отношении столичных армейцев нигде и близко нет!

Кризис в игре ЦСКА? Думаю, там что-то происходит внутри команды. Ну не могут просто так хоккеисты, два года действовавшие великолепно, внезапно взять и на третий сезон в том же составе разучиться играть в хоккей!» — цитирует Каменева «Спорт день за днём».