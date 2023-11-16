Голдобин повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за одну регулярку

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» приминает уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На пятой минуте встречи форвард хозяев Николай Голдобин забросил первую шайбу в матче. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин забросил 22-ю шайбу в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

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