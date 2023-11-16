Голдобин повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за одну регулярку
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В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» приминает уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Локтионов, Морозов) – 04:29 (5x4) 2:0 Пашин – 09:02 (5x5) 2:1 Дроздов (Кулёмин, Ливо) – 16:09 (5x4)
На пятой минуте встречи форвард хозяев Николай Голдобин забросил первую шайбу в матче. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин забросил 22-ю шайбу в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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