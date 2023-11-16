Хоккеиста в Канаде спасла защита шеи после пореза коньком

В хоккейной лиге Восточного Онтарио (U16 AAA) защита шеи спасла юного хоккеиста после пореза коньком. Об этом сообщает CTV News. Представители лиги в соцсетях опубликовали фотографию после инцидента на матче U16 AAA.

Фото: Лига Восточного Онтарио

«К счастью, на игроке была защита, иначе всё могло быть намного хуже», — сказано в сообщении.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер», 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

Ранее полиция Южного Йоркшира сообщила, что подозреваемый в непреднамеренном убийстве хоккеиста Адама Джонсона был отпущен под залог.