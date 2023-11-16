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«Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо»

«Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо»
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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Дмитрия Юдина открыл счёт в игре. Спустя минуту Илья Сафонов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова сделал счёт 3:0.

В начале третьего периода Андрей Миронов с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова размочил счёт в матче. На 17-й минуте заключительного отрезка Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Яшкин (Галиев, Юдин) – 24:17 (5x4)     2:0 Сафонов (Кагарлицкий, Свечников) – 25:36 (5x5)     3:0 Шипачёв (Петров) – 28:14 (5x5)     3:1 Миронов (Уил, Ожиганов) – 41:00 (5x5)     4:1 Петров (Шипачёв, Яшкин) – 56:30 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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