«Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо»

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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Дмитрия Юдина открыл счёт в игре. Спустя минуту Илья Сафонов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова сделал счёт 3:0.

В начале третьего периода Андрей Миронов с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова размочил счёт в матче. На 17-й минуте заключительного отрезка Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина установил окончательный счёт в игре.

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