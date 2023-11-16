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СКА одержал четвёртую победу подряд, уверенно одолев в гостях «Северсталь»

СКА одержал четвёртую победу подряд, уверенно одолев в гостях «Северсталь»
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В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 15-й минуте первого периода Борна Рендулич с передачи Сергея Толчинского открыл счёт в матче. За 31 секунду до конца периода Данил Аймурзин с передач Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Степан Фальковский с передач Андрея Чивилёва и Сергея Толчинского вновь вывел СКА вперёд. На 15-й минуте периода Николай Поляков с передачи Владимира Алистрова забросил третью шайбу в ворота хозяев.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Сергеева и Эмиля Галимова сделал счёт 4:1.Спустя 16 секунд Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Александра Скоренова сократил отставание «Северстали» до двух шайб. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рендулич (Толчинский) – 14:34 (5x3)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 19:29 (5x5)     1:2 Фальковский (Чивилёв, Толчинский) – 28:04 (5x5)     1:3 Поляков (Алистров) – 34:52 (4x5)     1:4 Алистров (Сергеев, Галимов) – 46:24 (5x5)     2:4 Степанов (Иванцов, Скоренов) – 46:40 (5x5)     2:5 Хайруллин (Поляков, Земчёнок) – 59:16 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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