СКА одержал четвёртую победу подряд, уверенно одолев в гостях «Северсталь»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 15-й минуте первого периода Борна Рендулич с передачи Сергея Толчинского открыл счёт в матче. За 31 секунду до конца периода Данил Аймурзин с передач Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Степан Фальковский с передач Андрея Чивилёва и Сергея Толчинского вновь вывел СКА вперёд. На 15-й минуте периода Николай Поляков с передачи Владимира Алистрова забросил третью шайбу в ворота хозяев.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Алистров с передач Артёма Сергеева и Эмиля Галимова сделал счёт 4:1.Спустя 16 секунд Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Александра Скоренова сократил отставание «Северстали» до двух шайб. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».