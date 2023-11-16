Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв «Ладу» по буллитам

«Сочи» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв «Ладу» по буллитам
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 5:4.

На четвёртой минуте матча Матвей Мичков с передач Данилы Галенюка и Марата Хуснутдинова открыл счёт во встрече. За 17 секунд до конца периода Владислав Червоненко с передачи Евгения Грошева восстановил равенство в счёте.

На третьей минуте второго периода Георгий Солянников с передач Сергея Шумакова и Михаила Фисенко вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Дмитрий Кугрышев с передачи Мислава Росандича сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Тимур Хафизов с передач Матвея Мичкова и Артура Тянулина сократил отставание «Сочи» до минимума. Через полторы минуты Дмитрий Кугрышев с передач Максима Минеева и Остапа Сафина вновь сделал разницу в две шайбы.

На четвёртой минуте третьего периода Марат Хуснутдинов сделал счёт 3:4. В середине периода Джереми Бракко с передач Михала Криштофа и Амира Гараева сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный буллит на счету Кирилла Рассказова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Б
Лада
Тольятти
1:0 Мичков (Галенюк, Хуснутдинов) – 03:46 (5x5)     1:1 Червоненко (Грошев) – 19:43 (5x5)     1:2 Солянников (Шумаков, Фисенко) – 22:48 (5x4)     1:3 Кугрышев (Росандич) – 23:16 (5x5)     2:3 Хафизов (Мичков, Тянулин) – 36:03 (5x4)     2:4 Кугрышев (Минеев, Сафин) – 37:38 (5x4)     3:4 Хуснутдинов (Мичков) – 43:51 (5x5)     4:4 Бракко (Криштоф, Гараев) – 49:36 (5x5)     5:4 Рассказов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android