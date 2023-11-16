«Сочи» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв «Ладу» по буллитам

В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 5:4.
На четвёртой минуте матча Матвей Мичков с передач Данилы Галенюка и Марата Хуснутдинова открыл счёт во встрече. За 17 секунд до конца периода Владислав Червоненко с передачи Евгения Грошева восстановил равенство в счёте.
На третьей минуте второго периода Георгий Солянников с передач Сергея Шумакова и Михаила Фисенко вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Дмитрий Кугрышев с передачи Мислава Росандича сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Тимур Хафизов с передач Матвея Мичкова и Артура Тянулина сократил отставание «Сочи» до минимума. Через полторы минуты Дмитрий Кугрышев с передач Максима Минеева и Остапа Сафина вновь сделал разницу в две шайбы.
На четвёртой минуте третьего периода Марат Хуснутдинов сделал счёт 3:4. В середине периода Джереми Бракко с передач Михала Криштофа и Амира Гараева сделал счёт равным.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный буллит на счету Кирилла Рассказова.
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