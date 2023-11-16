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Тренер «Северстали» Козырев: мы полностью провалили второй период со СКА

Тренер «Северстали» Козырев: мы полностью провалили второй период со СКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от СКА (2:5).

«В первом периоде была равная игра. Второй период мы провалили, пропустили голы на контратаках. Потом уже соперник довёл матч до логического конца, хотя мы могли зацепиться за игру. Но, увы, большинство в очередной раз у нас не сработало.

С чем связано то, что СКА был активнее сегодня, если смотреть по статистике? Это связано с тем, что во втором периоде было очень много брака. Мы не держали шайбу. Соперник, наоборот, владел.

Впереди спаренный матч с «Витязем», насколько это тяжело для команды? Конечно, тяжело играть два дня подряд. Тяжело ребятам восстанавливаться. Что поделаешь. Все в равных условиях. Будем играть», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

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