«Салавату Юлаеву» не хватило желания». Хмелевски — о 2:6 со «Спартаком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал крупное поражение от «Спартака» (2:6) в Москве.

«Думаю, нам не хватило желания. Мы встречались с одной из лучших команд в КХЛ, для такой игры нужны энергия и желание. Концентрация была плохая, мы не помогали Самонову. У нас были моменты, в третьем периоде правильно играли. Все знают, какая у нас команда, нужно это из себя вытаскивать», — приводит слова Хмелевски пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Хмелевски провёл 31 игру, где забросил 14 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка. В следующем матче «Салават» сыграет в Казани с «Ак Барсом» 18 ноября.