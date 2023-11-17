Эффектный гол форварда «Оттавы» Штюцле с «навеса» Батерсона

Немецкий нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле забил решающий гол за две секунды до конца овертайма в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ). Эта игра была первой в рамках выездного турне четырёх клубов НХЛ в столице Швеции Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена».

Штюцле забросил шайбу в эффектном стиле, замкнув передачу Дрейка Батерсона. Пас пытался прервать защитник «Ред Уингз» Шейн Гостисбер, от клюшки которого шайба подлетела в воздух. Штюцле вколотил её в ворота Джеймса Раймера клюшкой в бейсбольном стиле. Вторым ассистентом немецкого форварда «Сенаторз», помимо Батерсона, стал Джейк Сандерсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

Этот гол стал для Штюцле четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 16 передач.

Замедленное видео гола:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь