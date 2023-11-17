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«Вегас» одержал победу над «Монреалем» в результативном матче

«Вегас» одержал победу над «Монреалем» в результативном матче
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Сегодня, 17 ноября, «Монреаль Канадиенс» проиграл на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 5:6 (2:0, 2:4, 1:2).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брейден Макнэбб, Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун.

За «Монреаль» голами отличились Алекс Ньюхук, Джонатан Ковачевич и Джастин Бэррон, а также дубль на счету Ессе Юлёнена.

После 17 матчей «Вегас» возглавляет Западную конференцию с 27 очками. «Монреаль» расположился на 12 строчке в Восточной конференции, набрав 16 очков в 17 играх.

Следующий матч «Дэвилз» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ньюхук (Судзуки, Мэтисон) – 06:43     2:0 Ковачевич (Ньюхук, Судзуки) – 10:03     2:1 Хауден (Колесар) – 22:33 (sh)     3:1 Юлёнен – 28:28     3:2 Макнэбб (Теодор, Айкел) – 28:46     3:3 Маршессо (Барбашёв, Амадио) – 31:20     4:3 Юлёнен (Пеццетта, Линдстрём) – 31:53     4:4 Теодор (Айкел, Стоун) – 36:07 (pp)     4:5 Айкел (Теодор, Стоун) – 58:04 (pp)     4:6 Стоун (Карлссон, Теодор) – 58:48 (pp)     5:6 Бэррон (Кофилд, Мэтисон) – 59:06    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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