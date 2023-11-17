«Вегас» одержал победу над «Монреалем» в результативном матче

Сегодня, 17 ноября, «Монреаль Канадиенс» проиграл на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 5:6 (2:0, 2:4, 1:2).
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брейден Макнэбб, Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун.
За «Монреаль» голами отличились Алекс Ньюхук, Джонатан Ковачевич и Джастин Бэррон, а также дубль на счету Ессе Юлёнена.
После 17 матчей «Вегас» возглавляет Западную конференцию с 27 очками. «Монреаль» расположился на 12 строчке в Восточной конференции, набрав 16 очков в 17 играх.
Следующий матч «Дэвилз» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет с «Каролина Харрикейнз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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