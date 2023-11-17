«Тампа» одержала победу над «Чикаго», у Михаила Сергачёва гол

Сегодня, 17 ноября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Виктор Хедман и Брэндон Хагаль, а также российский защитник Михаил Сергачёв.

За «Чикаго» голами отличились Лукас Райхель и Кори Перри.

После 17 матчей «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции с 18 очками. «Чикаго» расположилось на 14-ой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 14 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Чикаго» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».