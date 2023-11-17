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«Тампа» одержала победу над «Чикаго», у Михаила Сергачёва гол

«Тампа» одержала победу над «Чикаго», у Михаила Сергачёва гол
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Сегодня, 17 ноября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Виктор Хедман и Брэндон Хагаль, а также российский защитник Михаил Сергачёв.

За «Чикаго» голами отличились Лукас Райхель и Кори Перри.

После 17 матчей «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции с 18 очками. «Чикаго» расположилось на 14-ой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 14 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Чикаго» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райхель (Курашев, Корчински) – 12:59 (pp)     1:1 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 24:40 (pp)     1:2 Сергачёв (Пойнт, Стэмкос) – 29:01     2:2 Перри (Дикинсон, Катчук) – 42:09     2:3 Хедман (Чернак, Пойнт) – 51:53     2:4 Хагель (Сергачёв) – 59:11    
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