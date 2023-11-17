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«Калгари» одержал победу над «Ванкувером», Илья Михеев не набрал ни одного очка

«Калгари» одержал победу над «Ванкувером», Илья Михеев не набрал ни одного очка
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Сегодня, 17 ноября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Диллон Дюбе, Ноа Ханифин, Джонатан Юбердо и Элиас Линдхольм.

За «Ванкувер» голами отличились Эдиа Петтрссон и Нильс Хёгландер.

После 15 матчей «Калгари» занимает 11 место в Западной конференции с 12 очками. «Ванкувер» расположился на второй строчке, набрав 25 очков в 16 играх.

Следующий матч «Калгари» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Ванкувер» сыграет с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 09:38 (pp)     1:1 Уигар (Грир, Линдхольм) – 17:55     2:1 Дюбе (Манджапане, Андерссон) – 30:49     3:1 Ханифин (Коулман, Линдхольм) – 39:24     4:1 Юбердо (Баклунд, Коулман) – 45:53     4:2 Хёгландер (Майерс, Лафферти) – 50:06     5:2 Линдхольм (Юбердо) – 58:08    
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