«Калгари» одержал победу над «Ванкувером», Илья Михеев не набрал ни одного очка

Сегодня, 17 ноября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Диллон Дюбе, Ноа Ханифин, Джонатан Юбердо и Элиас Линдхольм.

За «Ванкувер» голами отличились Эдиа Петтрссон и Нильс Хёгландер.

После 15 матчей «Калгари» занимает 11 место в Западной конференции с 12 очками. «Ванкувер» расположился на второй строчке, набрав 25 очков в 16 играх.

Следующий матч «Калгари» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Ванкувер» сыграет с «Сиэтл Кракен».