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Тафгай «Монреаля» не смог доиграть матч после силового приёма Барбашева

Тафгай «Монреаля» не смог доиграть матч после силового приёма Барбашева
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Сегодня, 17 ноября, «Монреаль Канадиенс» проиграл на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 5:6 (2:0, 2:4, 1:2).

В середине второго периода российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв провёл мощный силовой приём против тафгая «Монреаля» Арбера Джекая. Россиянин жёстко поставил плечо и габаритный оппонент отлетел в борт. Примечательно, что в этом моменте хоккеист «Канадиенс» получил травму и больше на льду не появлялся.

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В прошедшем матче Барбашёв отметился результативной передачей, завершив встречу с положительным показателем полезности «+1».

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