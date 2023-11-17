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Бедард попытался заступиться за партнёра после нарушения со стороны Сергачёва

Бедард попытался заступиться за партнёра после нарушения со стороны Сергачёва
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Сегодня, 17 ноября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В середине первого периода малый штраф за толчок на борт форварда «Чикаго» Филипа Курашёва получил защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв. Сразу после нарушения молодой нападающий «Блэкхоукс» Коннор Бедард попытался заступиться за партнёра по команде, подъехал к россиянину и толкнул его перчаткой. Мгновенно все хоккеисты, находившиеся на льду устроили небольшую заварушку.

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Сергачёв стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи, закончив матч с положительным показателем полезности «+2».

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