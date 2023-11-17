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Кучеров отобрал шайбу у Бедарда мощным силовым приёмом

Кучеров отобрал шайбу у Бедарда мощным силовым приёмом
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Сегодня, 17 ноября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В концовке матча при счёте 3:2 в пользу «Тампы» нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл силовой приём против 18-летнего форварда «Чикаго» Коннора Бедарда. Россиянин не дал оппоненту добраться до шайбы и чётким силовым приёмом в плечо оттеснил форварда «Блэкхоукс».

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Ранее в матче Бедард пытался вступиться за партнёра по команде после толчка на борт в исполнении российского защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачёва. Бедард не отметился очками в матче, завершив встречу с показателем полезности «-2».

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