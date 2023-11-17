Защитник «Чикаго» толчком клюшкой в спину сбил Кучерова с ног у ворот «Блэкхоукс»

Сегодня, 17 ноября, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В одном из игровых эпизодов защитник «Чикаго» Исаак Филлипс силовым приёмом помешал нападающему «Тампа-Бэй» Никите Кучерову добить шайбу в ворота с пятачка. Россиянин рухнул на лёд, однако нарушения правил в этом эпизоде арбитры матча не усмотрели.

ВИДЕО

Напомним, в концовке матча при счёте 3:2 в пользу «Тампы» Кучеров провёл силовой приём против 18-летнего форварда «Чикаго» Коннора Бедарда. Россиянин не дал оппоненту добраться до шайбы и чётким силовым приёмом в плечо оттеснил форварда «Блэкхоукс».