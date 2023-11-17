Главный тренер «Монреаля» оценил удаление Галлахера, который выбил зубы Дорофееву

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи прокомментировал удаление форварда «Канадиенс» Брендана Галлахера, который получил двойной малый штраф в концовке матча с «Вегасом» (5:6). Форвард ударил клюшкой по лицу россиянина Павла Дорофеева, а «Вегас» забил два гола в большинстве, чем предрешил исход матча в свою пользу.

«Это был ключевой момент игры. Подобные удаления в концовках матчей не должны случаться», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Как сообщает пресс-служба «Голден Найтс», Дорофеев в этом моменте лишился нескольких зубов.

«Монреаль» расположился на 12-й строчке в Восточной конференции, набрав 16 очков в 17 играх. Следующий матч «Канадиенс» проведут с «Бостон Брюинз», а «Вегас» сыграет с «Филадельфией Флайерз».