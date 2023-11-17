Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Монреаля» оценил удаление Галлахера, который выбил зубы Дорофееву

Главный тренер «Монреаля» оценил удаление Галлахера, который выбил зубы Дорофееву
Комментарии

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи прокомментировал удаление форварда «Канадиенс» Брендана Галлахера, который получил двойной малый штраф в концовке матча с «Вегасом» (5:6). Форвард ударил клюшкой по лицу россиянина Павла Дорофеева, а «Вегас» забил два гола в большинстве, чем предрешил исход матча в свою пользу.

«Это был ключевой момент игры. Подобные удаления в концовках матчей не должны случаться», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Как сообщает пресс-служба «Голден Найтс», Дорофеев в этом моменте лишился нескольких зубов.

«Монреаль» расположился на 12-й строчке в Восточной конференции, набрав 16 очков в 17 играх. Следующий матч «Канадиенс» проведут с «Бостон Брюинз», а «Вегас» сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Материалы по теме
Крутейшая развязка матча в НХЛ! «Вегас» мощно отомстил за выбитые зубы Дорофеева
Крутейшая развязка матча в НХЛ! «Вегас» мощно отомстил за выбитые зубы Дорофеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android