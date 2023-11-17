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Источник: у Малкина есть задолженность перед российской налоговой больше 0,5 млн рублей

Источник: у Малкина есть задолженность перед российской налоговой больше 0,5 млн рублей
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, играющий в НХЛ, не заплатил российской налоговой более 0,5 млн рублей, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным источника, у нападающего «Пингвинз» висит неоплаченная задолженность — около 579 тысяч рублей.

В России у 37-летнего Малкина остался бизнес. Хоккеист запускал свой бренд одежды «G71 Geno». Компания зарегистрирована в родном для Евгения Магнитогорске. Также у форварда есть рекламная фирма.

В середине октября текущего сезона НХЛ Малкин вышел на третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ. На счету россиянина в карьере НХЛ 479 голов. Из россиян больше Евгения забили лишь Сергей Фёдоров, у которого 483 гола, и Александр Овечкин (826 голов). «Питтсбург» после 15 матчей расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

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