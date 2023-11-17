Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: российские хоккеисты НХЛ не сыграют на международном турнире в 2025 году

The Athletic: российские хоккеисты НХЛ не сыграют на международном турнире в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Российские игроки не примут участия в международном турнире, который НХЛ планирует провести в феврале 2025 года. Такое предположение выдвинул журналист The Athletic Крис Джонсон.

Журналист пришёл к таким выводам, проанализировав слова комиссара НХЛ Гари Бэттмэна. Беттмэн назвал три причины, по которым лига НХЛ в последние годы не могла проводить международные соревнования: пандемия COVID-19, смена руководства НХЛПА с Дона Фера на Марти Уолша и «политический климат в мире с точки зрения того, как одни страны взаимодействуют с другими».

В связи с этим предполагается, что российские игроки не будут участвовать в мероприятии, которое состоится в феврале 2025 года.

Ранее НХЛ планировала возобновить Кубок мира в 2024 году, но позже сдвинула срок возможного проведения турнира на год. В предыдущий раз лига проводила Кубок мира в 2016-м.

Материалы по теме
НХЛ хочет провести международный турнир в феврале 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android