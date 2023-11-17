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Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Купцовым по договорённости сторон

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Купцовым по договорённости сторон
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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Купцовым по договорённости сторон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Форвард перешёл в «Нефтехимик» в сезоне-2021/2022. Всего в составе нижнекамцев 29-летний нападающий провёл 69 матчей, в которых набрал 15 очков — забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач в чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Купцова 172 матча, в которых нападающий набрал 31 очко — забросил семь шайб и отдал 24 результативные передачи с показателем полезности «-12». Помимо «Нефтехимика» Купцов выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Югру».

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