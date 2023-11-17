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Форвард «Спартака» Беляев — о результативности: всё приходит через труд и дисциплину

Форвард «Спартака» Беляев — о результативности: всё приходит через труд и дисциплину
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24-летний нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал своей результативности в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Форвард в 18 матчах сезона набрал шесть очков, забив три гола и отдав три результативные передачи.

«Когда ждать чудес и голов от меня? (смеётся). Две игры не забивал, да. В каждом матче ждёте от меня шайб? (смеётся). Ассист есть с «Салаватом», но от игры к игре не приходится.

Есть моменты: пытаюсь бросить, создать, забить. У меня партнёры — мастера, хорошо открываются, остаётся дело за малым — отдать точную передачу. Буду работать, будут голы. Всё приходит через труд и дисциплину», — цитирует Беляева Legalbet.

«Спартак» после 32 матчей сезона возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ.

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