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«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Тиграном Ярулиным

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Тиграном Ярулиным
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Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с Тиграном Ярулиным, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, очков не набрал. Всего за два сезона в составе «Сочи» форвард провёл 30 матчей, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Вчера «Сочи» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв «Ладу» по буллитам со счётом 5:4. После 32 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сочинский клуб занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.

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