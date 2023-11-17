«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Тиграном Ярулиным

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с Тиграном Ярулиным, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, очков не набрал. Всего за два сезона в составе «Сочи» форвард провёл 30 матчей, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Вчера «Сочи» прервал девятиматчевую серию поражений, обыграв «Ладу» по буллитам со счётом 5:4. После 32 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сочинский клуб занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.